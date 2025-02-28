شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزارى بمشاركة مصر وسوريا والمغرب والأردن والخليج الأسبوع المقبل بمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد فى مكة المكرمة فى السادس من مارس، اجتماع يضم وزراء خارجية مصر و دول مجلس التعاون الخليجى وسوريا والمغرب والأردن، لبحث التطورات التى تمر بها المنطقة. وفق "الشرق الأوسط" السعودية.

سيعقب الاجتماع الوزارى انعقاد القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها فى الـ4 من مارس.

ويتزامن انعقاد الاجتماع مع انعقاد الدورة (163) للمجلس الوزارى الخليجى، وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى إنه ستعقد اجتماعات وزارية مشتركة بين وزراء الخارجية الخليجيين ونظرائهم فى كل من مصر، وسوريا، والمغرب، والأردن.

وتهيمن على أعمال الاجتماع التطورات الإقليمية والأوضاع فى قطاع غزة خصوصًا، وكذلك التطورات السياسية فى سوريا.

وكانت السعودية ودول الخليج نددت بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى السورية، وأعربت عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق فى سوريا، ومحاولاتها زعزعة أمن سوريا واستقرارها فى انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وفى 26 ديسمبر الماضى قد عقد وزراء الخارجية فى مجلس التعاون الخليجى اجتماعًا فى الكويت لمناقشة تطورات الأوضاع فى سوريا، وأكد المجلس الوزارى الخليجى بعد الاجتماع على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية فى شؤونها الداخلية.