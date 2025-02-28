الخليج اليوم .. سلطنة عمان تدشن 3 منصات وطنية جديدة للخدمات الحكومية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشنت سلطنة عمان 3 منصات وطنية جديدة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها، مثل المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" ومنصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات في المؤسسات الحكومية لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين، فضلاً عن المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء.

إذ تعد منظومة وطنية رقمية تضم مختلف الجهات الحكومية ويجري عبرها التخطيط والتقييم ومتابعة الأداء للمستهدفات والبرامج الاستراتيجية والخطط السنوية بما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040" والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، التي تعد بوابة رقمية مركزية موحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية الرقمية في سلطنة عُمان دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوحدات الحكومية لإنجاز المعاملات سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.

جاء ذلك، في أثناء رعاية وزير الثقافة والرياضة والشباب، السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد لمُلتقى “معا نتقدم” الذي تُنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدّياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.

ويتضمن الملتقى على مدى يومين جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية تتناولان ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، و5 جلسات حوارية تتطرّق لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي.