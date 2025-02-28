اخبار الخليج

مصر تعلن بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

0 نشر
أ ب- القاهرة 0 تبليغ

  • مصر تعلن بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 1/2
  • مصر تعلن بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر اليوم الخميس بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وبدأ موفدون من قطر والولايات المتحدة ودولة الاحتلال "مباحثات مكثفة" في القاهرة بشأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية.

مباحثات مكثفة

وقالت الهيئة في بيان إن وفدين من دولة الاحتلال وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي".
وأضافت: "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها"
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا