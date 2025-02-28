شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

مباحثات مكثفة

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر اليوم الخميس بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وبدأ موفدون من قطر والولايات المتحدة ودولة الاحتلال "مباحثات مكثفة" في القاهرة بشأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية.وقالت الهيئة في بيان إن وفدين من دولة الاحتلال وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي".وأضافت: "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها"