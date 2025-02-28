شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. اعتقال نائب سابق تورط في زج العديد من السوريين بالمعتقلات وابتزاز ذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة درعا السورية، من إلقاء القبض على عضو سابق في مجلس الشعب، متهم بارتكاب العديد من الجرائم بحق أبناء المحافظة.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن الأمن الداخلي في محافظة درعا، قبض على "فاروق قاسم الحمادي"، الذي كان عضوا بمجلس الشعب.

وتمت الإشارة إلى أن الحمادي "تورط بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، وأسهم في زج العديد من السوريين بالمعتقلات وابتزاز ذويهم".

كما كان الحمادي عضوا بمكتب مصالحات المنطقة الجنوبية، وهو متورط في تجارة المخدرات، وفق وسائل الإعلام السورية.

هذا وأطلقت إدارة الأمن العام الأسبوع الماضي، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق وتجار المخدرات في ريف درعا الشمالي، وذلك استكمالا للحملات التي تنفذها في عموم المحافظات السورية.