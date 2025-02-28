شكرا لقرائتكم خبر عن للعلاج في مصر.. معبر رفح البري يستقبل 45 مصابًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق عادل في الانتهاكات الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم الخميس، 45 مصابًا فلسطينيًا و65 مرافقًا لهم قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.وأوضح مصدر مصري مسؤول في المعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا إلى مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أهمية المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان تورك في بيانه خلال مجلس حقوق الإنسان، العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي تسببت في خسائر هائلة في الأرواح ومستويات عالية من الدمار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.



وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قد قتل 48 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، و277 موظفًا من الأمم المتحدة، ودمر أكثر من ثلثي البنية التحتية، وشرد 90% من السكان، وتسبب في كارثة إنسانية.

وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات، وإنهاء الصراع، والإفراج عن الرهائن، وإنهاء الاحتلال والوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.