شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال انتهاك صارخ للسيادة السورية والان نبدء بالتفاصيل

المملكة تدين اعتداءات الاحتلال

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي الاعتداءات السافرة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكدًا أن الاعتداء تعدٍ صارخ على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وانتهاك صارخ للسيادة السورية واستقلالها.وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، إن هذه الاعتداءات الهمجية والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها كيان الاحتلال تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بأداء دوره بإلزام كيان الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات والانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.وأكد البرلمان العربي موقفه الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

أعلنت المملكة إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق في سوريا، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها، وذلك في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.



تضامن المملكة مع سوريا

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع سوريا حكومة وشعبًا، مؤكدة ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو الأمر الذي حذرت منه المملكة مرارًا.