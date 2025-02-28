الخليج اليوم .. محمد بن زايد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث رئيس الدولة الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك في أثناء اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وتطلّع رئيس وزراء اليونان والوفد المرافق إلى أن تعزز زيارته إلى الدولة العمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية لمصلحة البلدين وشعبيهما، واستعرض الجانبان مسارات التعاون بين الإمارات واليونان، خاصة في الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين.

في هذه الأثناء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى السلام والازدهار والتنمية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.