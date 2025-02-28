الخليج اليوم .. اجتماع سعودي سوري لبحث التعاون في مكافحة تهريب المخدرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مع معاون رئيس جهاز الاستخبارات في سوريا موفق دوخي معاون، يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات السوري، خالد عيد، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.

مكافحة المخدرات

وناقش المجتمعون آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

كذلك استمعوا إلى شرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين.

وحضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية في سوريا مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين.

وكانت السعودية ضبطت أوائل فبراير/شباط، 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية، وتنسيق نقلها إلى مناطق أخرى في المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بها، وفقاً لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وقبضت السلطات الأمنية على (19) عنصرا من المتورطين في نشاطاتها، بينهم (5) من وزارة الداخلية و(7) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و(3) من وزارة الدفاع.

شبكات إجرامية

يشار إلى أن السعودية كانت أطاحت أواخر العام الماضي، بشبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر والقبض على عناصرهما.

وأوضحت الداخلية حينها أن الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان.

كذلك جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.