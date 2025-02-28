شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث من تحت الركام.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 48,365 والان نبدء بالتفاصيل

إصابات واعتقالات في الضفة

إصابة امرأة في غزة

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,365 شهيدًا، و111,780 جريحًا معظمهم من الأطفال والنسا.وأشارت إلى وصول 17 شهيدًا، انتُشلوا من تحت ركام المنازل المدمرة، و19 إصابة، إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية.أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فتاة وطبيب برصاص الاحتلال، في عدوان الاحتلال المستمر على مدينة جنين ومخيمها للشهر الثاني على التوالي.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امرأة و3 شبان، خلال اقتحام منزل بمدينة أريحا.أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بالقرب من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مدينة رفح.