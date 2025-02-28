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شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث من تحت الركام.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 48,365 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,365 شهيدًا، و111,780 جريحًا معظمهم من الأطفال والنسا.
وأشارت إلى وصول 17 شهيدًا، انتُشلوا من تحت ركام المنازل المدمرة، و19 إصابة، إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فتاة وطبيب برصاص الاحتلال، في عدوان الاحتلال المستمر على مدينة جنين ومخيمها للشهر الثاني على التوالي.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امرأة و3 شبان، خلال اقتحام منزل بمدينة أريحا.
ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مدينة رفح.
وأشارت إلى وصول 17 شهيدًا، انتُشلوا من تحت ركام المنازل المدمرة، و19 إصابة، إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية.
إصابات واعتقالات في الضفةأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فتاة وطبيب برصاص الاحتلال، في عدوان الاحتلال المستمر على مدينة جنين ومخيمها للشهر الثاني على التوالي.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امرأة و3 شبان، خلال اقتحام منزل بمدينة أريحا.
إصابة امرأة في غزةأصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بالقرب من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مدينة رفح.