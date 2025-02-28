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بينها 20 محملة بالوقود.. 250 شاحنة مساعدات تدخل غزة

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واس- القاهرة 0 تبليغ

بينها 20 محملة بالوقود.. 250 شاحنة مساعدات تدخل غزة

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الدمام - شريف احمد - دخلت 250 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم، إلى قطاع غزة من بينها 20 شاحنة وقود.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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