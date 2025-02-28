شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 20 محملة بالوقود.. 250 شاحنة مساعدات تدخل غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت 250 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم، إلى قطاع غزة من بينها 20 شاحنة وقود.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

