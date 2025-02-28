شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تهنِّئ لبنان على نجاح تصويت الثقة للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنَّأت الولايات المتحدة الشعب اللبنانى، على نجاح تصويت الثقة الذى جرى في 26 فبراير للحكومة الجديدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان ، أن الولايات المتحدة تشيد برئيس الوزراء نواف سلام، متمنية لحكومته النجاح في ظل قيادة الرئيس جوزيف عون، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني حُرم لفترة طويلة من وجود سلطة حاكمة قادرة على توحيد البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.



وأضافت الوزارة : "اليوم، تؤكد أمريكا التزامها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحّة، كما ستواصل دعمها للقوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية".