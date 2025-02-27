شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة سلفيت وبلدتى قراوة بنى حسان وسلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم/الخميس/، مدينة سلفيت، وجابت شوارعها، وألقت منشورات تهديدية للفلسطينيين.



وفى سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى- حسبما ذكرت وكالة الأنباء ألفلسطينية "وفا"- محلات تجارية بالقرب من مدخل بلدة قرأوة بنى حسان غرب سلفيت، واحتجزت أحد العاملين فيها، وأخطرت أصحاب المحلات شفويا بوقف العمل ومنعهم من أى بناء جديد على محلاتهم.



كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلى حى السويح فى بلدة سلوان فى القدس المحتلة جنوب المسجد الأقصى وفتش مركبات ألفلسطينيين، ونصب حاجزًا عسكريًا عند مدخل البلدة، وأوقف المركبات ودقق فى هويات المواطنين.