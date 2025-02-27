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استشهاد شخصين وإصابة آخر فى غارتين إسرائيليتين على الهرمل شرقى لبنان

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استشهاد شخصين وإصابة آخر فى غارتين إسرائيليتين على الهرمل شرقى لبنان

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة آخر جراء غارتين إسرائيليتين على مدينة الهرمل شرقى لبنان.


وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية وفقا لما أورده التلفزيون اللبناني، أن الغارتين نفذتهما قوات الاحتلال الإسرائيلى بواسطة مسيرة استهدفت سيارة فى مدينة الهرمل أدتا إلى استشهاد شخصين وإصابة آخر بجروح .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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