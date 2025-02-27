شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 48,365 شهيدا و111,780 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية الفلسطينية، اليوم /الخميس/ ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48,365 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلى فى السابع من شهر أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الخميس/ - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,780 منذ بدء العدوان، فى حين لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، مشيرة إلى أنه تم انتشال 17 جثمانا من أنحاء متفرقة من قطاع غزة، خلال الساعات الـ48 الماضية.



ومن جهة أخرى، أصيبت امرأة وطفلة فلسطينيتان، بقصف ورصاص الاحتلال فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ووفقا لمصادر محلية، أصيبت طفلة بجروح خطيرة بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين فى مخيم الشابورة وسط مدينة رفح. كما أصيبت امرأة فلسطينية برصاص الاحتلال فى محيط معبر رفح البري.



وفى الخليل بالضفة الغربية المحتلة، نظم عشرات المستوطنين المسلحين بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية جابت عدة أحياء من البلدة القديمة وصولا إلى الحرم الإبراهيمى الشريف.



وانطلقت المسيرة الاستفزازية من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضى الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، باتجاه الحرم الإبراهيمي، مرورا بواد الحصين وحارة جابر وأحياء أخرى من البلدة القديمة؛ حيث حمل خلالها المشاركون أعلام دولة الاحتلال ورددوا شعارات عنصرية، وجاءت المسيرة وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على الأهالى فى تلك المناطق؛ حيث أغلقت المنطقة والحواجز المؤدية إلى الحرم بالكامل، ومنعت حركة الفلسطينيين.



كما، اعتدى مجموعة من المستوطنين، على ممتلكات الفلسطينيين فى بلدة بيت كاحل شمال الخليل.



ومن ناحية أخرى، اغتالت قوات الاحتلال، شابا خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وفق مصادر امنية واحتجزت جثمانه.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمود إبراهيم سناقرة (25 عاماً)، برصاص الاحتلال فى مخيم بلاطة.



بدوره، قال مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الاحمر بنابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب (32 عاما) برصاص الاحتلال بمنطقة الفخذ، فيما أصيب طفل (14 عاما) فى اليد والبطن، ومسن (68 عاما) برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه.



واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وسط إطلاق نار كثيف، عقب اكتشاف قوات خاصة فى حارة "مقدوشة"، وسط وصول تعزيزات من حاجز عورتا. كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بوضع اليد والاستيلاء على أراضٍ تابعة لبلدة طمون جنوب شرق طوباس.



وأفادت مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن ما يسمى قائد جيش الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد والاستيلاء على 5 دونمات و217 مترا من أراضى طمون فى منطقة "جلمة عساف".



ووفقا لبشارات، فإن الأراضى التى صدر القرار بحقها تقع إلى الشرق من مستعمرة "بقعوت" الجاثمة على أراضى الفلسطينيين فى المنطقة.



وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت يوم أمس أمرا عسكريا، بالاستيلاء ووضع اليد على أكثر من ثمانية دونمات من أراضى الفلسطينيين، فى مسافر يطا جنوب الخليل.



واستولت سلطات الاحتلال الشهر الماضى على ما مجموعه 262 دونماً من أراضى الفلسطينيين، من خلال أمرى استملاك بغرض توسعة شارع استيطانى شمال القدس، الأمر الأول استهدف ما مجموعه 258 دونماً من أراضى الفلسطينيين فى قرى جبع وكفر عقب والرام ومخماس وقلنديا شمال محافظة القدس، من خلال أمر استملاك يهدف إلى إحداث عملية توسعة لشارع رقم 45، الذى يصل بين شارع 60 قرب منطقة بنيامين الصناعية وكوخاف يعقوب الاستيطانيتين، وصولا إلى حاجز قلنديا العسكري، فى حين قضى الأمر الثانى بأخذ حق التصرف بالاستيلاء على ما مساحته 4 دونمات ونصف الدونم من أراضى المنطقة، بغرض توسعة شارع استيطاني.



وفى مدينة بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال، مطعما ومرافق لملعب رياضى فى بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأغلقت منطقة الهدم، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب الفلسطينيين ومركباتهم، وفقا لمصادر محلية.



ونفذت سلطات الاحتلال الشهر الماضى 76 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلاً مأهولاً، و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت فى محافظات: جنين بهدم 47 منشأة ثم محافظة القدس 14 منشأة وقلقيلية 11 وبيت لحم ونابلس 10 منشآت لكل منهما.