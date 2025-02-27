شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت محافظة القدس - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن 376 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.



كما اقتحمت قوات الاحتلال حي السويح في بلدة سلوان في القدس المحتلة جنوب المسجد الأقصى.



وذكرت محافظة القدس، أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت حي السويح، وفتشت مركبات الفلسطينيين، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة، وأوقفت المركبات ودققت في هويات الفلسطينيين.



ومن جهة أخرى، أصيب طبيب وفتاة فلسطينيان، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي إحداهما طبيب أصيب في القدم بحي الزهراء في جنين، والأخرى فتاة (23 عاما) في مخيم جنين.



ويواصل الاحتلال عدوانه غير المسبوق على مدينة ومخيمها لليوم الـ38 على التوالي، مخلفا 27 شهيدا وعشرات الإصابات.