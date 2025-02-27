شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو وبغداد تبحثان توريد معدات النفط والغاز من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت روسيا والعراق، إمكانية اعتماد معايير مشتركة لمعدات النفط والغاز؛ مما يسهل تنظيم توريد المعدات الروسية إلى العراق.



وقال وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية - العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن الشركات الروسية كانت قد واجهت صعوبات في دخول مناقصات توريد المعدات للعراق؛ بسبب اشتراط الامتثال لمعايير المعهد الأمريكي للبترول، وهو ما حرمها تلقائيًا من فرص المشاركة نتيجة العقوبات.



وأشار إلى أن روسيا تمتلك العديد من المعدات القادرة على دخول السوق العراقية، ليس فقط في مجال إنتاج النفط وتكريره ولكن أيضا في قطاع المعدات الكهربائية.



كما كشف تسيفيليف أن روسيا نجحت في التفاوض بشأن هذا الموضوع مع كل من الكويت والإمارات، مؤكدًا أن الانتقال إلى معايير دولية أوسع نطاقا، لكنها قريبة من المعايير الأمريكية، سيفتح المجال أمام الشركات الروسية للمشاركة في المناقصات.