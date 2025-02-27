شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة.



وحثت المحكمة العليا، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



كما دعت من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.