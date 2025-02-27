الارشيف / اخبار الخليج

ظهور شبيه حسن نصر الله خلال مراسم التشييع فى لبنان يثير الجدل.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

ظهور شبيه حسن نصر الله خلال مراسم التشييع فى لبنان يثير الجدل.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور شبيه حسن نصر الله خلال مراسم التشييع فى لبنان يثير الجدل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار ظهور شبيه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله خلال مراسم تشييعه في المدينة بالعاصمة بيروت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التشييع التقط أحد الحاضرين فيديو لشيخ يقف على شرفة أحد الأبنية المحيطة بمكان التشييع، بدا عن بعد شبيها لحسن نصر الله.

وجرى تداول المقطع على نطاق واسع، وقال البعض إن هذا الشخص هو حسن نصر الله.

 

 

ولدى تصويره من أحد الحاضرين، سأل المصور أحد بجانبه: "بشرفك، مش السيد؟"، في إشارة إلى نصر الله.

وتبين فيما بعد بحسب وسائل إعلام لبنانية أن هذا الشخص هو قاسم الحائري شخصية بارزة لدى الطائفة الشيعية في الكويت.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا