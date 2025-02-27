شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تؤكد استعدادها لدخول مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت حركة حماس، اليوم الخميس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدة استعدادها لدخول مفاوضات المرحلة الثانية .



وذكرت حماس - في بيان لها -"لقد قطعنا الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية" .. نجدّد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، كما نؤكّد استعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق".



وكانت حركة حماس قد سلمت الليلة الماضية رفات أربعة إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة السابعة من الاسرى الفلسطينيين وفق المرحلة الاولى لوقف إطلاق النار