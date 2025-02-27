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الخليج اليوم .. متخصص بأشباه الموصلات.. شركة تايوانية تختار عُمان لإنشاء مصنعها

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الخليج اليوم .. متخصص بأشباه الموصلات.. شركة تايوانية تختار عُمان لإنشاء مصنعها

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

تبحث شركتان صينية وتايوانية فرص الاستثمار في صناعات المستقبل في سلطنة عُمان، إذ اختارت إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس إحدى الشركات التايوانية عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز متخصص للتدريب في قطاع الصناعات التحويلية، مما يعزز تنافسية مسقط صناعياً.

 

إلى ذلك، تبحث أيضاً شركة جيتور الصينية خططا للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، إذ تمتلك الشركة تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم في الصين، موضحًة أن الدراسات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركة يبلغ نحو 6.9 مليار ريال عُماني (18 مليار دولار أميركي) مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن يُنفذ المشروع بعامين من الإعلان الرسمي.

 

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمبادراتها إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، التي بدورها ترفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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