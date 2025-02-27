برلمان الجزائر يعلن "التعليق الفورى" لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الأمة الجزائري التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسى، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في 2015.

وأكد مجلس الأمة الجزائري، برئاسة صالح قوجيل، التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك بروتوكول الموقع بين المجلسين بتاريخ 8 سبتمبر 2015.

وأوضح مجلس الأمة الجزائري في بيان، أن "القرار جاء احتجاجا على زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لمدينة العيون الصحراوية المحتلة".وأضاف البيان: "نتيجة لذلك حمّل مجلس الأمة الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة اللامسؤولة والمستفزة والاستعراضية". معتبرا بأن "الزيارة انزلاق وانحراف غاية في الخطورة، وتصرف مرفوض ويزدري الشرعية الدولية".

ولفت مجلس الأمة إلى أن "زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للعيون الصحراوية المحتلة تتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الدولي". منددا "بقوة بتلك الزيارة وبمبرراتها وغاياتها ورفضها رفضا مطلقا".كما أشار إلى أن "الزيارة تشكل تحديا سافرا وانحيازا فاضحا وتناغما مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".

يذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية قد استنكرت في وقت سابق، زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية الصحراء الغربية، معتبرة هذه الخطوة "أمرا خطيرا للغاية".