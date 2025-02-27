شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى ونظيره الإيرانى يناقشان المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي آخر التطورات الإقليمية ومناقشة الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

ومؤخرا، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودى مبارك آل عاتى إن هناك حديثا مهما جدا يشير إلى أن السعودية تسعى لاستضافة مفاوضات أمريكية إيرانية، سعيا لتحقيق استقرار المنطقة.

وأكد عاتي ،فى تصريحات إعلامية، أن "استقرار إيران ونماءها الاقتصادي يُعَدّان من عوامل الأمان والاستقرار للمنطقة، وبالتالي هذا الأمر سيُقنع طهران بكبح أطماعها أو طموحاتها في البرنامج النووي، مما يعزز من المكانة التي تحققها المملكة العربية السعودية".