شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يكرم رئيسه الأسبق الدكتور مشعل السلمى بوسام التميز العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمى نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، الرئيس الأسبق للبرلمان العربي، خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020، بوسام التميز العربي وذلك على هامش الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأعرب اليماحي - في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة - عن تقدير البرلمان العربي وتشرفه بتكريم قامة برلمانية عربية شامخة، كان لها دور كبير في تطوير عمل وأداء البرلمان العربي والارتقاء بمكانته في منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد أن تكريم الدكتور مشعل بن فهم السلمي، يأتي تقديرًا لجهوده المخلصة ودوره الرائد في تعزيز العمل البرلماني العربي، ومواقفه المشهود لها في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ورفع اسم البرلمان العربي عاليًا على كافة المستويات.

وقال اليماحي إن الخبرة البرلمانية الكبيرة التي يتمتع بها معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومسيرته الحافلة بالعديد من الإنجازات، على المستويات الوطنية والعربية والدولية، تجعله إضافة نوعية للدبلوماسية البرلمانية العربية على كافة المستويات، وقامة برلمانية نفتخر ونعتز بها.