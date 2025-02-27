شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل 4 رفات.. وصول عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 4 فلسطينيين

الدمام - شريف احمد - وصلت حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى مدينة رام الله شمال الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.وقال مسؤول في حكومة الاحتلال فجر اليوم الخميس، إن حركة حماس سلمت للصليب الأحمر جثث 4 إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة.وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في انتظار الإعلان الرسمي، أن عملية التسليم جرت في وقت متزامن تقريبًا مع مغادرة قافلة للصليب الأحمر تحمل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.

استشهد 4 فلسطينيين، في عمليات إطلاق نار وقصف إسرائيلي مساء الأربعاء، في قطاع غزة والضفة الغربية، ترافق ذلك مع استهداف المزارعين في المناطق الشرقية من القطاع.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

كما أشارت المصادر الطبية إلى استشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس بمدينة طولكرم قبل عدة أسابيع.