شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يبحث مع المبعوث الأممى تطورات الأوضاع ودفع جهود السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، ومستجدات تحركات واتصالات المبعوث الخاص الرامية إلى دفع جهود السلام وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين التابعين للمنظمات الدولية.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية الأربعاء أن الزنداني جدد تأكيد حرص القيادة السياسية اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الأممية والإقليمية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وبقية المرجعيات ذات الصلة.