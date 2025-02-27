شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. شراء 168 قطاراً من 3 دول مقابل 2.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال "المكتب الوطني للسكك الحديدية"، مشغل السكك الحديد الحكومي في المغرب، إنه سيشتري 168 قطاراً من فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية مقابل 2.9 مليار دولار، ضمن مسعاه لتوسيع شبكته قبل كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأضاف المكتب أن شركة "ألستوم" الفرنسية، وشركة البناء وخدمات السكك الحديد الأخرى الإسبانية، وشركة "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية، فازت بالمناقصات.

ويسعى المغرب إلى توسيع شبكتي السكك الحديد عالية السرعة، والقطارات الحضرية قبل بطولة كأس العالم التي سيشارك في استضافتها مناصفة مع إسبانيا والبرتغال.

وجاء في بيان "المكتب الوطني للسكك الحديدية" أنه بموجب الاتفاق، ستقدم شركة "ألستوم" للمغرب 18 قطاراً فائق السرعة، وستقدم الشركة الإسبانية 40 قطاراً للسفر بين المدن.

وقال المكتب إن "كوريا الجنوبية فازت بمناقصة لتوريد 110 قطارات حضرية في إطار صفقة تشمل أيضاً دعم صناعة القطارات الناشئة في البلاد".

وأضاف أن "العقود تتضمن اتفاقيات تمويل امتيازي مع فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تغطي الكلفة الإجمالية للصفقة".

ويخطط المغرب لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة من القنيطرة على ساحل الأطلسي إلى مراكش قبل البطولة، ثم جنوباً إلى أغادير.

ويسعى المكتب أيضاً إلى توسيع شبكته لزيادة عدد المدن التي تخدمها إلى 43 مدينة، أي 87% من سكان المغرب، بحلول عام 2040.