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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، ما يُعَدّ تصعيدًا ممنهجًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستخفافًا بميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها أمس الأربعاء، أن ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويُعَدّ انتهاكًا سافرًا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة، وضرورة وضع حد لها.
وشددت على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها أخيرًا في انتهاك صارخٍ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967، لكون الجولان أرضًا سورية محتلة.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأوضحت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها أمس الأربعاء، أن ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويُعَدّ انتهاكًا سافرًا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
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وشددت على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها أخيرًا في انتهاك صارخٍ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967، لكون الجولان أرضًا سورية محتلة.
المملكة تدين القصفأعلنت المملكة إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق في سوريا، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها، وذلك في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.