شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح يستقبل 39 مصابًا وإدخال 330 شاحنة مساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة البرلمان العربي يؤكد مساندته للشعب الفلسطيني ضد محاولات التهجير استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - دخلت 330 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم، إلى قطاع غزة، من بينها 30 شاحنة وقود وغاز.وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.وأضاف المصدر أن معبر رفح البري استقبل أيضًا 39 مصابًا فلسطينيًا و50 مرافقًا لهم قادمين من قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.