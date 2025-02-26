اخبار الخليج

معبر رفح يستقبل 39 مصابًا وإدخال 330 شاحنة مساعدات إلى غزة

0 نشر
واس - القاهرة 0 تبليغ

معبر رفح يستقبل 39 مصابًا وإدخال 330 شاحنة مساعدات إلى غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح يستقبل 39 مصابًا وإدخال 330 شاحنة مساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت 330 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم، إلى قطاع غزة، من بينها 30 شاحنة وقود وغاز.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

أخبار متعلقة

 

البرلمان العربي يؤكد مساندته للشعب الفلسطيني ضد محاولات التهجير
استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية
وأضاف المصدر أن معبر رفح البري استقبل أيضًا 39 مصابًا فلسطينيًا و50 مرافقًا لهم قادمين من قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا