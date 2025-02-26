شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يؤكد مساندته للشعب الفلسطيني ضد محاولات التهجير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأن تؤدي المؤسسات الدولية دورها المنوط به بشأن تطبيق قرارات الشرعية الدولية المُلزمة بإنهاء هذا الاحتلال البغيض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك خلال كلمة اليماحي أمام الجلسة الخاصة الطارئة للبرلمان العربي بشأن رفض تهجير الشعب الفلسطيني التي عُقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

دعم صمود الشعب الفلسطيني

وقال اليماحي إنه قبل 4 أيام، نظم البرلمان العربي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي، المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في مقر جامعة الدول العربية، تحت عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم، ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية".



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وثيقة برلمانية عربية

وأشار إلى أن المؤتمر عُقِد لأول مرة بالتعاون والتنسيق بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن المؤتمر اعتمد وثيقة برلمانية عربية مهمة، وملحق بها خطة تحرك برلمانية عربية موحدة لتعزيز الجهود البرلمانية العربية في رفض أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأيضًا دعم حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.