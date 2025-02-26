شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدشن برامج لإفطار الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور لنحو 102 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ عن تدشين برامج الوزارة فى شهر رمضان 1446 داخليا وخارجيا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده الوزير "آل الشيخ" عقب تدشينه لبرامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور التي تستهدف 102 دولة حول العالم، وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة الاسلام وتلمس حاجات المسلمين حول العالم في شهر رمضان المبارك كل عام.



وأكد "آل الشيخ" أن القيادة الرشيدة متمثلة فى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تحرص على الخير ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن هذه البرامج التي ستنفذها الوزارة خارج المملكة تعبر عن عمق التلاحم وصادق المحبة لإخواننا المسلمين ومشاركتهم فرحتهم بحلول شهر رمضان المبارك، وتسهم في بناء جسور التواصل مع وزارات الشؤون الإسلامية في مختلف دول العالم للنهوض بالعمل الإسلامي، وتقوية الروابط وأسس التعاون لتعزيز الوسطية والاعتدال الذي يتبناه مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين.



واضاف أن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين ومهبط الوحي، وكل ما تقوم به المملكة في الخارج هو استجابة لتطلعات المسلمين على مستوى العالم مشيرا إلى أن هذه البرامج التي ستنفذها الوزارة خارج المملكة تعبر عن عمق التلاحم وصادق المحبة لإخواننا المسلمين ومشاركتهم سعادتهم بحلول شهر رمضان المبارك، كما تسهم في مد جسور التواصل مع وزارات الشؤون الإسلامية في مختلف دول العالم للنهوض بالعمل الإسلامي، وتقوية الروابط وأسس التعاون لتعزيز الوسطية والاعتدال الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين.

وقال "آل الشيخ" "إن الإسلام دين واحد لا يتجزأ وهو الدين الصحيح الذي يتوافق مع كل زمان ومكان.



ولفت الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أن "هذا الزمان يشهد تشتتا وتفرقا يقوده الفهم الخاطئ بنصوص القرآن والسنة فلابد أن نرجع إلى الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة حتى نسير وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما جاء في القرآن والسنة النبوية المطهرة وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعيد الفكر إلى المسار الصحيح الذي يدعو إلى الرحمة والمحبة ويدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى الاعتدال والوسطية وأن الدين يسر وليس عسر".



وعن دور مناشط الوزارة الدعوية والإرشاد ورسالتها في في المجتمعات بين وزير الشؤون الإسلامية أن الله سبحانه تعالى حينما أرسل نبينا محمد قال "إنا أرسلناك رحمة للعالمين" وارحم الأديان للبشر هو دين الإسلام الذي حرر الإنسان من عبودية الإنسان إلى عبودية خالق الإنسان بعدل والوزارة تحرص في برامجها الدعوية إلى توضيح ما جاء القرآن الكريم والسنة النبوية والسير وفق الطريق الذي ساره السلف الصالح رضي الله عنهم ومن سار على منهجهم لا غلو ولا تطرف لا إرهاب لا قتل لا تدمير، ونحرص على دعوة الناس وفق القرآن والسنة بفهم صاف سليم لا تطرف".



وعن قياس الأثر لتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين في مختلف دول العالم أوضح الوزير " آل الشيخ " ان هناك رضى عظيم بما تقدمه المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للمسلمين في العالم وهذا يؤكد ريادة المملكةفي مجالات العمل الإسلامي وحرصها على تلمس احتياجاتهم ".