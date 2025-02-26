شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع في العراق والمنطقة، حيث استمع أبو الغيط لاستعراض قدمه السيد عمار الحكيم حول المستجدات على الساحة العراقية، وشدد الأمين العام على أهمية الحفاظ على حالة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، لتهيئة الأجواء لانطلاق جهود التنمية التي تُحقق تطلعات الشعب العراقى.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية أكد أبو الغيط أهمية دعم صمود الفلسطينيين في غزة ورفض مشاريع التهجير بأى صورة كانت، والعمل على تعزيز موقف عربى موحد فى هذا الصدد يصدر عن القمة العربية الطارئة فى 4 مارس القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك على الأوضاع في كل من سوريا ولبنان.