شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيًا من الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

مداهمة منازل المواطنين

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الربعاء، 50 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات أصيب بها العديد من الفلسطينيين.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في رام الله، نابلس وطولكرم، مشيرًا إلى أن من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون، ترافق ذلك مع مداهمة عدد من المنازل والاعتداء على سكانها.