شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يرفض التصريحات الإسرائيلية بالبقاء فى مناطق بالضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن القلق إزاء تصاعد العنف والهجمات والعمليات واسعة النطاق التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية في المحافظات الشمالية للضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك نشر الدبابات الإسرائيلية لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام يرفض بشدة التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والتي تشير إلى نيتهم البقاء في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة الشمالية لفترة طويلة ورفض عودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم".

ودعا جوتيريش إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

وأكد إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء العدد المتزايد من القتلى، بما في ذلك الأطفال، والأعداد المتزايدة من الفلسطينيين النازحين واتساع نطاق تدمير البنية التحتية المدنية. إنه يشعر بالجزع إزاء استمرار وقوع الأطفال ضحايا للعنف.