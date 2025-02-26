الخليج اليوم .. برئاسة الملك.. مجلس الوزراء السعودي يجدد التزام الرياض بتعزيز السلام العالمي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء السعودي، إذ أعرب المجلس عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما أبداه في اتصاله الهاتفي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من طيب المشاعر تجاه السعودية وجهودها في استضافة المباحثات المثمرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، فيما جدد المجلس التأكيد على التزام السعودية ببذل المساعي لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وترسيخ الحوار بوصفه السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.

إلى ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار العلاقات الوثيقة والتواصل والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

"الرياض الإنساني" .. حلول مبتكرة

وتناولت جلسة مجلس الوزراء نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام، ويعالج التحديات العالمية المشتركة، فيما تطلّع المجلس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن توحد مخرجات منتدى الرياض الدولي الإنساني الجهود، وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل ما يشهده العالم من تزايد الكوارث والأزمات، ويبرز في هذا الإطار ما أولته السعودية منذ تأسيسها من حرص على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب الأكثر حاجة، وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع الأرض.

"مؤتمر العلا" رؤى استراتيجية

في هذه الأثناء، أشاد مجلس الوزراء بمجمل أعمال مؤتمر العلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عقد بتنظيم مشترك بين السعودية وصندوق النقد الدولي، وما اشتمل عليه من مضامين ورؤى إستراتيجية تُعزز آفاق التعاون الدولي، وتُمهِّد للعالم مستقبلًا اقتصاديًا واعدًا.

رئاسة السعودية لـ التجارة العالمية

إلى ذلك، عدَّ مجلس الوزراء السعودي ترأس المملكة المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي (2025-2026م)؛ تأكيدًا على مكانتها الدولية، ودورها القيادي في تعزيز الشراكات وتحقيق نتائج بناءة؛ للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية.

المنتدى السعودي للإعلام

ونوه المجلس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز بما شهدته النسخة الرابعة للمنتدى السعودي للإعلام الذي أقيم في الرياض؛ من مشاركة دولية واسعة النطاق، وإطلاق مبادرات تشمل حزمة برامج لتعزيز حاضنات ومسرعات الأعمال الإعلامية، والتحول التمويلي والتنظيمي، ودعم المواهب، وتبني التقنيات الحديثة.

وفي سياق الموافقات، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة السعودية وأميركا، فيما وافق على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل المقر الرئيس للاتحاد إلى مدينة الرياض، بجانب تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.