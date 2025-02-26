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الخليج اليوم .. إمارة الشارقة تعتمد سداد مديونية 147 حالة

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الخليج اليوم .. إمارة الشارقة تعتمد سداد مديونية 147 حالة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 76 مليونا و350 ألف درهم من أجل سداد مديونية 147 حالة من الحالات المعروضة على اللجنة وذلك في إطار تنفيذ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم للمواطنين.

 

في هذه الأثناء، أكد رئيس الديوان الأميري راشد بن الشيخ، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ 28، مبلغ 76 مليونا و350 ألف درهم، لسداد مديونية 147 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

 

 

 

 

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي جرى معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ 28، بلغ مليارا و279 مليونا و987 ألف درهم، بينما بلغ مجموع المستفيدين 2648 مستفيدا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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