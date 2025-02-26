الخليج اليوم .. بالصور.. شاهد احتفالات الكويت بمناسبة الذكرى الـ 64 للعيد الوطني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تحتفل الكويت حكومة وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 64 للعيد الوطني والذكرى الـ 34 ليوم التحرير، ويجدد الكويتيون لبلدهم في هذه المناسبة السنوية وفاءهم للوطن الراسخ حبه في وجدانهم.

وتعيش الكويت هذه الأيام احتفالاتها في ظل قيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتفاف الشعب حولها لتمضي البلاد نحو الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

1 من 2

وتحت رعاية وحضور أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أقيم في الأمس حفل الأوبريت الوطني السور الخامس، وذلك على مسرح قصر بيان، إذ استهل الحفل بالسلام الوطني، بعدها بدأ الأوبريت الوطني (السور الخامس) إذ قدمه مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية، بلوحات فنية متنوعة.





وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

إلى ذلك، تلقى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبتي الذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير.

وقال ولي العهد في رسالته: "يسرني ووطننا العزيز يحتفل بكل فخر واعتزاز بالذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني المجيد والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير العظيم أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أصدق التهاني والتبريكات، داعيا المولى القدير أن يعيد هاتين المناسبتين المجيدتين على سموكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية وعلى شعبنا الأبيّ بدوام الخير ومزيد من الرخاء".

وأضاف: "إنني لأستذكر بأعمق مشاعر التقدير والإكبار ما قدمه أبناء الوطن البررة من تضحيات جليلة جادوا فيها بأرواحهم فداء للوطن، وسطرت على صفحات التاريخ بأحرف من نور وما وضعوه من لبنات شكلت قاعدة لقيام صروح النهضة والتنمية وصناعة حاضر مشرق مزدهر لوطننا العزيز، مجددين العهد والعزم على مواصلة مسيرة العمل للوصول إلى آفاق جديدة وتحقيق الإنجازات التنموية المنشودة والمضي قدما بخطوات ثابتة نحو المزيد من التقدم والتطور والرقي.

سياسة خارجية معتدلة

وتقول وكالة أنباء الكويت "كونا"، إنه منذ استقلال البلاد تسعى الكويت لانتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة بالانفتاح والتواصل طريقاً وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأ وبالتنمية البشرية والرخاء، معززة رغبتها في خلق إطار من التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورفاهية ورقي الشعوب كافة.

وتبذل الكويت جهودا لمتابعة مسيرة التنمية والإعمار والتطوير، إضافة الى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع وعلى مدار العقود الماضية حرصت الكويت على إقامة علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة بفضل سياستها الرائدة ودورها المميز ولاسيما في إطار مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تعزيز التعاون العربي ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الإقليمي والدولي.

خطة أمنية

أعلن مدير إدارة عمليات الأمن العام بوزارة الداخلية، العميد علي الاستاد، جاهزية الخطة الأمنية خلال احتفالات الكويت الوطنية، بالعيد الوطني وعيد التحرير، بانتشار أمني كبير وواسع في جميع محافظات البلاد، تحت إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمختصة.

هذا وكشف عن توزيع 23 نقطة أمنية ثابتة وشاملة في المواقع الرئيسية ضمن الخطة الأمنية، تشمل شارع الخليج العربي لدى أبراج الكويت والمركز العلمي ومنطقتي بنيدر والجليعة، إلى جانب النقاط الأخرى الفرعية التي تشهد تجمعات كبيرة، كمواقع لانتشار القوة وتبسيط سرعة التنقل بينها.

في هذه الأثناء، أقامت القوة الجوية للجيش الكويتي والطيران العمودي لوزارة الداخلية عرضاً جوياً مواكباً للمعرض العسكري كويت الأمن عند منطقة أبراج الكويت - شاطئ الخليج العربي احتفالاً بالذكرى الـ64 للعيد الوطني والـ34 ليوم التحرير. وازدانت سماء منطقة الأبراج بمقاتلات الجيش تايفون وهورنت F18 والطيران العمودي لوزارة الداخلية مشكلة بحركاتها ومناوراتها السريعة على علو منخفض مشهداً لاقى تفاعلاً واسعا من الجمهور المحتشد.