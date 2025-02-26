الخليج اليوم .. "مستفزة".. أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرا أنها تمثل استفزازا أرعن، وتصعيدا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الاحتلال الإسرائيلي لأية أراض سورية ينتهك القانون الدولي، وإن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.

وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، ومحاولات إسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة.

"قصف إسرائيلي"

وكانت طائرات حربية إسرائيلية استهدفت جنوب العاصمة السورية دمشق، وكذلك محافظة درعا الجنوبية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وإلى ذلك، أفاد مراسل "العربية"/"الحدث" أن قوات إسرائيلية توغلت برا في قريتين بريفي درعا والقنيطرة، جنوب سوريا.

وذكر مصدر أمني سوري والتلفزيون أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بلدة الكسوة على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوبي دمشق.