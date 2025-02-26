شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربى تحت شعار "إعمار غزة واجب..وتهجير أهلها جريمة" والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربى اليوم الأربعاء، تحت شعار "إعمار غزة واجب..وتهجير أهلها جريمة" لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة محمد أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى، وبحضور، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية.

تأتي الجلسة لإعلاء صوت الشعب العربي المدافع عن حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه، ورسالة إلى كل مكونات المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تنعقد الجلسة في إطار استشعار البرلمان العربي بخطورة الموقف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجير وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة.

تأتي الجلسة كذلك للتأكيد على الرفض العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، وضرورة التمسك بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم.