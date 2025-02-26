الخليج اليوم .. الخارجية الأميركية: روبيو ووزير الدفاع السعودي ناقشا أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ناقشا أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، بجانب تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين.

وطبقاً للخارجية الأميركية فإن الجانبين ناقشا سبل تعزيز السلام في سوريا ولبنان وغزة كذلك، وذلك في إطار المباحثات الرسمية بين البلدين التي تأتي في إطار زيارة وزير الدفاع السعودي لواشنطن.

إذ استعرض الجانبان رؤية البلدين الصديقين لمواجهة التحديات المشتركة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وبحثا عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.