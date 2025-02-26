شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يحتجز عشرات الفلسطينيين بالخليل ويواصل عدوانه على طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، عشرات الفلسطينيين، وحققت معهم ميدانيا، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدتي دورا وبيت كاحل في الخليل ، واحتجزت عشرات المواطنين في البلدتين، واعتدت عليهم بالضرب، بعد تفتيشهم، ووضع الأصفاد في أيديهم وتعصيب أعينهم، وحققت معهم ميدانيا، وما زالت تحتجز عددا منهم، وأطلقت سراح الآخرين.

فى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من نابلس حيث اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهمت المنطقة الشرقية، وشارع الروضة هناك، ومنطقة زواتا ورفيديا ومخيم العين غربا، والجبل الشمالي، ومحيط المقبرة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمالا، كما واصلت عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم ال31 على التوالي وعلى مخيم نور شمس لليوم ال18، وسط تعزيزات عسكرية وإخطارات هدم للمنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال أخطرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس خلال الأيام القادمة، بذريعة شق طريق يمتد من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وأمهلت اصحابها ثلاث ساعات بدءا من الثامنة صباح اليوم للدخول الى منازلهم لأخذ مستلزماتهم الأساسية.

وألحقت قوات الاحتلال دمارا كاملا في البنية التحتية في مخيمي طولكرم ونور شمس طالت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، وجرفت مزيداً من الشوارع والطرقات، اضافة الى تدمير للممتلكات من منازل ومحالات تجارية بشكل كامل وجزئي، كما أدى العدوان المتواصل الى نزوح ما يقارب من 12 ألف مواطن من مخيم طولكرم وأكثر من 5000 مواطن من مخيم نور شمس.

