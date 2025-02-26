شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى: لن نقبل المساس بسيادتنا ونعمل لرفع العقوبات عن بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن دمشق لن تقبل المساس بسيادتها، لافتا إلى أن الوقت قد حان لرفع العقوبات عن بلاده وفتح فرص استثمارية جديدة فيها.

وقال الشيباني في كلمة خلال افتتاح اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني السوري بقصر الشعب بدمشق: "سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام المخلوع".

وأضاف الوزير: "رغم التحديات وبعد التحرير لم نستسلم للضغوط وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة".

وتابع قائلا: "شهدت المرحلة الماضية حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة، وهذا ما يشكل خطوة مهمة في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية".

وصرح بأن سوريا واجهت أعتى التحديات وهي قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها ويعيد دورها الريادي بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية على أن سوريا لن تقبل بأي مساس بسيادتها وهويتها.

وأشار في كلمته إلى أن دمشق ستحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبها مع الانفتاح وعلى من يحترم إرادة الشعب.

وذكر الشيباني أن سوريا نجحت من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر، موضحا أنهم يعملون على رفع العقوبات عن البلاد وفتح فرص استثمارية جديدة.

وانطلقت الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع.