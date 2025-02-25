شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من الضباط في تحطم طائرة للجيش السوداني بأم درمان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة نقل تابعة للجيش السوداني الثلاثاء في أم درمان بشمال الخرطوم نتيجة "خطأ فني"، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط الذين كانوا على متنها، بحسب مصدر عسكري، في وقت تتواصل المعارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للسيطرة على العاصمة.وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس: "تحطم طائرة عسكرية أنطونوف في أم درمان واستشهاد طاقمها وعدد من الضباط كانوا على متنها".