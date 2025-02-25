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مقتل عدد من الضباط في تحطم طائرة للجيش السوداني بأم درمان

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أ ف ب - بورتسودان 0 تبليغ

مقتل عدد من الضباط في تحطم طائرة للجيش السوداني بأم درمان

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الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة نقل تابعة للجيش السوداني الثلاثاء في أم درمان بشمال الخرطوم نتيجة "خطأ فني"، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط الذين كانوا على متنها، بحسب مصدر عسكري، في وقت تتواصل المعارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للسيطرة على العاصمة.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس: "تحطم طائرة عسكرية أنطونوف في أم درمان واستشهاد طاقمها وعدد من الضباط كانوا على متنها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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