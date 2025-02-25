شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اقتحام المدينة.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس والان نبدء بالتفاصيل

اقتحام نابلس

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب سبعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ترافق ذلك مع اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين أثناء تغطيتهم لاقتحام المدينة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد فلسطيني وإصابة سبعة آخرين بالرصاص، بينهم طفل ومسنة، وصف جراح بعضهم بالخطيرة.فيما أصيب 19 فلسطينيًا بحالات اختناق، بينهم رضيعة، خلال مواجهات شهدتها عدة مناطق في مدينة نابلس، تزامن ذلك مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي.