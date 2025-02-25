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خلال اقتحام المدينة.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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  • خلال اقتحام المدينة.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس 2/2

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الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب سبعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ترافق ذلك مع اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين أثناء تغطيتهم لاقتحام المدينة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد فلسطيني وإصابة سبعة آخرين بالرصاص، بينهم طفل ومسنة، وصف جراح بعضهم بالخطيرة.

اقتحام نابلس

فيما أصيب 19 فلسطينيًا بحالات اختناق، بينهم رضيعة، خلال مواجهات شهدتها عدة مناطق في مدينة نابلس، تزامن ذلك مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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