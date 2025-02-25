شكرا لقرائتكم خبر عن منها 4 للوقود.. 165 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية تدخل غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت 165 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات وقود.

وأوضح مصدر مصري مسؤول في معبر رفح البري، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وأشار المصدر إلى أن معبر رفح البري استقبل أيضًا 35 مصابًا فلسطينيًا والعديد من مرافقيهم قادمين من قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.

الاحتلال يقصف قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.



48,348 شهيدًا

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال قصفت المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها الرشاشة تجاه المناطق الشمالية من مدينة بيت حانون شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف وإطلاق نار شهدته مدينة رفح.

وفي سياق آخر، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,348 شهيدًا و111,761 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى وصول شهيدان لمستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.