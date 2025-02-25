شكرا لقرائتكم خبر عن 8 درجات تحت الصفر.. الكويت تسجل أبرد أيام فبراير منذ 60 عامًا والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان عبر حسابه بمنصة "إكس" أن موجة البرد القطبية السايبرية كسرت حاجز انخفاض درجات الحرارة منذ سنوات طويلة لمثل هذا اليوم في الكويت.

وأكد أن درجة الحرارة المحسوسة في مطربة بلغت 8 تحت الصفر، وفي السالمي بلغت 6 تحت الصفر، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة الصغرى الفعلية المسجلة في مطربة والسالمي كانت 1 تحت الصفر. أبرد يوم في الكويت وقال عيسى إن اليوم هو أبرد يوم مر على الكويت في المناطق البرية حسب البيانات المناخية خلال 60 سنة الماضية في إدارة الأرصاد الجوية.

ولفت خبير التنبؤات الجوية إلى درجات الحرارة في الدول المجاورة مثل العراق وشمال المملكة العربية

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 3 درجات مئوية، وتكون ما دون الصفر على بعض المناطق، مما يتسبب بتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية. الدمام - شريف احمد - شهدت الكويت الثلاثاء أبرد يوم بشهر فبراير مر على البلاد في المناطق البرية منذ 60 عامًا، إذ بلغت درجة الحرارة 8 درجات تحت الصفر.وأوضح خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان عبر حسابه بمنصة "إكس" أن موجة البرد القطبية السايبرية كسرت حاجز انخفاض درجات الحرارة منذ سنوات طويلة لمثل هذا اليوم في الكويت.وأكد أن درجة الحرارة المحسوسة في مطربة بلغت 8 تحت الصفر، وفي السالمي بلغت 6 تحت الصفر، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة الصغرى الفعلية المسجلة في مطربة والسالمي كانت 1 تحت الصفر.وقال عيسى إن اليوم هو أبرد يوم مر على الكويت في المناطق البرية حسب البيانات المناخية خلال 60 سنة الماضية في إدارة الأرصاد الجوية.ولفت خبير التنبؤات الجوية إلى درجات الحرارة في الدول المجاورة مثل العراق وشمال المملكة العربية السعودية ، قائلًا إن محطات جوية كثيرة سجلت في الساعة السادسة صباحًا درجات حرارة دون الصفر بفعل المرتفع القطبي القاري.وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 3 درجات مئوية، وتكون ما دون الصفر على بعض المناطق، مما يتسبب بتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.