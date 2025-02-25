شكرا لقرائتكم خبر عن خرق جديد للاتفاق.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق متفرقة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال قصفت المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها الرشاشة تجاه المناطق الشمالية من مدينة بيت حانون شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف وإطلاق نار شهدته مدينة رفح.وفي سياق آخر، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,348 شهيدًا و111,761 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأشارت إلى وصول شهيدان لمستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.