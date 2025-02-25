شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد و7 مصابين برصاص الاحتلال في نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط شهيد و7 مصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بمنطقة المقبرة الغربية في نابلس.

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها، وسط تحليق لطيران الاستطلاع، مع دخول اليوم الثلاثين للعدوان عليها، فيما أُصيب مواطنون فلسطينيون وطلبة مدارس بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية بجنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال لاحقت طلبة المدرسة الثانوية في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وألقت قنابل الصوت والغاز صوبهم، وصوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العديد منهم بحالات اختناق، وبث حالة من الهلع الخوف في صفوف طلبة المدرسة الأساسية.

وفي طولكرم، جابت آليات الاحتلال الإسرائيلي، شوارع المدينة وتمركزت في عدة مفارق فيها، وأعاقت حركة مرور المركبات خاصة في سوق الخضار، في الوقت الذي داهمت فيه مبنى العدوية التجاري في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وقامت بتفتيشه، علما أنها كانت قد استولت عليه منذ بداية العدوان وحولته إلى ثكنة عسكرية لأكثر من أسبوعين.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم نور شمس المحاصر منذ 17 يوما، وتحديدا في حارة جبل الصالحين، بعد تفجير أبوابها، وسط إطلاق للرصاص الحي، وأجبرت المواطنين على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

وذكرى شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت منزلا لعائلة مشارقة في جبل الصالحين، وأجبرت سكانه على مغادرته تحت تهديد السلاح، بذريعة أن الشارع المتواجد فيه المنزل ومنازل أخرى بجانبه سيكون ممرا لعبور الدبابات.

وألحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دمارا كاملا في البنية التحتية في مخيم نور شمس، طالت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، إضافة إلى تدمير للممتلكات من منازل ومحالات تجارية بشكل كامل وجزئي خاصة في حارة المنشية الواقعة في شارع نابلس عند مدخل المخيم، كما أجبرت أكثر من 5 آلاف مواطن على النزوح قسرا عن منازلهم في مخيم نور شمس لوحده.

وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال منزلين متنقلين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من شرطة وجيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت حي البستان وهدمت بيتين متنقلين، كانا يؤويان أسرتين مكونتين من 10 فلسطينيين من عائلتي عايد والرويضي، هدم الاحتلال منزليهما في ذات الحي قبل نحو 3 شهور.