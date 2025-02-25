شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: تقييد وصول المصلين لـ"الأقصى" فى رمضان مساس بحرية العبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت حركة حماس بأشد العبارات خطط شرطة الاحتلال لتقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

واعتبرت أن توصيات الاحتلال تصعيد جديد ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وسابقة خطيرة تستهدف المساس بحرية العبادة، وأضافت: "الأقصى كان وسيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا مكان فيه للاحتلال وسيفديه شعبنا بالمهج والأرواح حتى تحريره".