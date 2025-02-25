شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الحوار الوطنى السورى يؤكد وحدة البلاد ويدعو لإصلاحات شاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكد البيان الختامى لمؤتمر الحوار الوطنى السورى على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، مع رفض جميع أشكال التقسيم، كما دان المؤتمر التوغل الإسرائيلى فى الأراضى السورية، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للسيادة، وطالب بالانسحاب الفورى وغير المشروط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل.

وشدد البيان على ضرورة الإسراع فى إعلان دستورى مؤقت لسد الفراغ الدستورى، وتشكيل مجلس تشريعى مؤقت وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية لصياغة مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية.

وأكد المؤتمر أهمية تحقيق تنمية سياسية تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع فى الحياة السياسية، واعتماد سياسات اقتصادية تعزز النمو، تشجع الاستثمار، وتحمى المستثمرين، كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا التى تعيق جهود إعادة الإعمار.

وفى سياق الحقوق الأساسية، شدد البيان على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة فى مختلف المجالات، وحماية حقوق الطفل، كما دعا إلى تطوير النظام التعليمى، ووضع خطة لسد الفجوات التعليمية، وربط التعليم بالتكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية.