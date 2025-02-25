شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: تطعيم 548 ألف طفل ضد شلل الأطفال.. وتمديد الحملة يومين إضافيين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير الصحة الفلسطينى ماجد أبو رمضان، اليوم الثلاثاء، تمديد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى المحافظات الجنوبية ليومين إضافيين، لإتاحة الفرصة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال تحت سن 10 سنوات، لتنتهي الحملة مساء غد الأربعاء.

وقال أبو رمضان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن طواقم وزارة الصحة في المحافظات الجنوبية تمكنت، بالتعاون مع الشركاء في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من تطعيم 548 ألف طفل تحت سن العاشرة؛ وهو ما يمثل 93% من مجموع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، والذين يصل إجمالي عددهم 591 ألف طفل، وذلك منذ بدء حملة التعزيز يوم السبت الماضي حتى مساء أمس.

وناشد، المواطنين في المحافظات الجنوبية بالتوجه إلى مراكز التطعيم واصطحاب الأطفال دون سن العاشرة لتطعيمهم؛ حفاظا على صحتهم وتعزيزا لمناعتهم، وتجنيبا لمجتمعنا من خطر انتشار الفيروس وتفشي المرض.

